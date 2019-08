Morandi, L'Aquila tornerà gioiello

(ANSA) - L'AQUILA, 23 AGO - "E' stato molto bello ed emozionante entrare dentro la basilica di Collemaggio perfettamente ricostruita e quindi un grandissimo piacere essere qua. E' chiaro che ci sono ancora dello cose da fare però sono sulla buona strada, vedo che si sta facendo, L'Aquila tornerà a essere il gioiello che era". Così Gianni Morandi, una dei big dello spettacolo dal "L'Aquila rinasce" che ha inaugurato la Perdonanza, nel suggestivo scenario del piazzale della basilica di Collemaggio dell'Aquila. Spettacolo che si è svolto nonostante la giornata caratterizzata da pioggia e freddo.

"Ricordo che dieci anni fa facevo degli spettacoli proprio da queste parti, il 4 e il 5 aprile, poi il 6 aprile ci fu questa drammatica e gravissima scossa, sembrava incredibile che una città fosse distrutta in quel modo. Terremoti del genere non erano così frequenti in Italia. Sono stato invitato dal maestro De Amicis, con il quale lavoro da 20 anni, a tornare qui nel decennale per interpretare uno spettacolo nel segno della rinascita".