Perdonanza: Marsilio, L’Aquila non ha mai smesso di lottar

(ANSA) - L'AQUILA, 23 AGO - "Questo fuoco simboleggia da millenni la vita dell'uomo, dell'umanità, il valore, l'energia, la luce, la speranza, che assume un grande valore simbolico, soprattutto quando viene portato mano dopo mano da una intera comunità e non di un singolo uomo".

Così il governatore, Marco Marsilio, intervenendo alla cerimonia di apertura della edizione 725 della Perdonanza celestiniana che si è svolta, sotto la pioggia, all'Aquila nel piazzale della basilica di Collemaggio.

"Buon cammino a tutti e a questa città che non ha mai smesso di lottare neanche anche quando è stata piegata dalla tragedia del terremoto, quando ha subito il più profondo e più duro degli oltraggi che non si è mai pianta addosso - ha proseguito -.

Sempre con fierezza e orgoglio ha sempre tenuto la schiena dritta e continua a costruire il futuro dei propri figli perché viene da lontano".(ANSA).