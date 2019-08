Perdonanza: Caruso, Celestino lancia messaggio a istituzioni

(ANSA) - L'AQUILA, 23 AGO - "Credo che in queste occasioni dobbiamo concentrarci a recuperare l'essenza del messaggio di Celestino V e l'appartenenza alla comunità".

Così il presidente della Provincia dell'Aquila, Angelo Caruso, intervenendo alla cerimonia di apertura della edizione 725 della Perdonanza celestiniana che si è svolta, sotto la pioggia, all'Aquila nel piazzale della basilica di Collemaggio.

"Celestino lascia un messaggio morale rivolto alle istituzioni - ha continuato Caruso che è anche sindaco di Castel di Sangro -. Le istituzioni per prime devono trasmettere messaggi di concordia e conciliazione che vengano recepito dalla comunità, che riserva affidabilità in quelle che sono le scelte migliori, quelle caratterizzate dall'amore".(ANSA).