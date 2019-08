Perdonanza: Giannini, qui per ridare entusiasmo

(ANSA) - L'Aquila, 23 AGO - L'attore Giancarlo Giannini, tra i protagonisti del concerto evento che apre la Perdonanza ha sottolineato che "ricordo uno spettacolo che feci 50 anni fa nel quale facevo proprio Celestino V e mi emoziona essere qui nella sua casa, con questo spettacolo speriamo di aver dato entusiasmo, vita. La ricostruzione? E' lenta ma quando succede un terremoto di questo tipo, non può essere veloce. E' lunghissima, però tutta l'Italia è così. Infatti, non è che le infrastrutture sono costruite come in Giappone, l'Italia è così e quando crolla, crolla", ha concluso. (ANSA).