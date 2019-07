Ad agosto 39/a Tendopoli di San Gabriele

(ANSA) - TERAMO, 23 LUG - Presentata la 39/a Tendopoli di San Gabriele, in programma dal 20 al 24 agosto al Santuario di Isola del Gran Sasso (Teramo). A illustrare i dettagli padre Francesco Cordeschi. In continuità con il tema 2018, "l'unica libertà che abbiamo è scegliere da chi dipendere", i giovani saranno messi di fronte a una scelta sintetizzata nello slogan "Liberi con un sì". "Il segreto della felicità è la libertà - ha spiegato Cordeschi - il segreto della libertà è il coraggio. Nella vita se fai ciò che ami sarai libero, se ami ciò che fai sarai felice. Se sei libero, sei tu che crei il mondo; se non sei libero, il mondo crea te!". Il 20 agosto alle 18 il vescovo di Teramo-Atri Lorenzo Leuzzi aprirà la Tendopoli con il provinciale dei Passionisti, padre Luigi Vaninetti. Dopo il Tend Fest con Game of Tends, i giovani si prepareranno ad accogliere la Fiaccola della Speranza, benedetta da Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e infine da Papa Francesco, portata in staffetta da 20 podisti di Montorio al Vomano (Teramo).