Gran Sasso, il 14/5 Consiglio regionale

(ANSA) - L'AQUILA, 7 MAG - E' stato convocato per il 14 maggio alle 12 il Consiglio Regionale straordinario richiesto dai gruppi consiliari dell'opposizione di centrosinistra, che esprimono soddisfazione in merito, sulla situazione di criticità dell'acquifero del Gran Sasso e sulle iniziative urgenti da assumere a tutela dei diritti dei cittadini alla salute e alla mobilità. I gruppi consiliari "Legnini Presidente", "Partito Democratico" e "Abruzzo in Comune", stante l'eccezionale rilevanza dell'ecosistema del Gran Sasso e l'enorme importanza degli interessi coinvolti, hanno depositato il 2 maggio richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio per aprire un confronto con tutte le componenti consiliari su interessi fondamentali dei cittadini abruzzesi riguardanti la salubrità delle acque, il collegamento autostradale, la ricerca scientifica di rilievo internazionale, ed assumere quindi le urgenti misure ed iniziative per la messa in sicurezza del sistema Gran Sasso.