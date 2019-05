Febbo, riapertura Naiadi entro 10/6

(ANSA) - PESCARA, 3 MAG - "Con l'apertura odierna delle buste inizierà finalmente l'iter che porterà all'affidamento temporaneo della gestione dell'impianto, in attesa della definizione della procedura pubblica del project financing per dare un futuro certo alle Naiadi. Nel giro di 7/9 giorni si dovrebbe concludere l'aggiudicazione temporanea, mentre per quella definitiva lavoriamo per chiudere entro la prima decade di giugno". A comunicarlo è l'assessore regionale alle Attività Produttive, Mauro Febbo. "La clausola di salvaguardia, già parzialmente prevista nel capitolato (assegnazione di maggiore punteggio) sarà sollecitata e richiesta dalla Regione nella fase di perfezionamento dell'aggiudicazione. Nel frattempo l'assessore regionale Liris con la dirigente Marcantonio ha provveduto in tempi eccezionalmente rapidi all'affidamento dei lavori di straordinaria manutenzione con sostituzione della caldaia, tubazioni e centralina elettrica, per una spesa complessiva di 60 mila euro, lavori che saranno ultimati in quattro settimane".