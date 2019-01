Regionali, Legnini'sondaggi in recupero'

(ANSA) - PESCARA, 23 GEN - "Sondaggi? Li vedo, sono incoraggianti. Ma non rilevano il lavoro delle liste civiche e dei candidati che produrranno il risultato della vittoria. Per i sondaggi siamo in grande recupero e andiamo verso un esito vittorioso". Lo ha detto l'ex vicepresidente del Csm Giovanni Legnini candidato per la coalizione di centrosinistra e civica per le regionali del prossimo 10 febbraio in Abruzzo.

Durante il Forum all'ANSA Legnini ha chiarito: "Riusciremo a invertire le facili previsioni e a smentire gli ottimismi degli avversari che sono disancorati dalla realtà".