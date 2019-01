Regionali: Legnini, io controvento?Ora ha cambiato direzione

(ANSA) - PESCARA, 23 GEN - ''All'inizio eravamo controvento? Adesso è un'altra storia. Quel vento si è fortemente attenuato, e ora ha cambiato direzione''. Lo ha detto il candidato presidente del centrosinistra Giovanni Legnini al Forum dell'ANSA sulle regionali in Abruzzo del 10 febbraio prossimo.

Legnini ha così risposto in merito alle presunte difficoltà del centrosinistra all'inizio della campagna elettorale.

''Ha cambiato direzione anche per gli errori dei nostri avversari - ha proseguito l'ex vicepresidente del Csm - All'inizio del mio percorso formulai un appello: mi metto in gioco anche controvento, a capo di una coalizione che va ben oltre all'obbiettivo di limitare i danni e conservare posizioni.

Ora siamo oltre la propaganda che fanno i nostri avversari''.

