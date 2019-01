Regionali:Legnini,per sanità soggetto unico gestione appalti

(ANSA) - PESCARA, 23 GEN - ''Innoverò la sanità abruzzese costituendo un soggetto unico regionale al quale attribuiremo la funzione di programmazione dell'investimento, di appalti, di acquisti, di altre attività che non sono direttamente riferibili alla gestione del sistema sanitario. Non si tratta di una Asl unica perche le Asl rimarranno quelle che sono''. Lo ha detto il candidato presidente Giovanni Legnini al forum che si è svolto nella sede ANSA di Pescara parlando delle riforme che ha intenzione di promuovere per l'Abruzzo.

''Vogliamo che i manager delle Asl si occupino solo di far funzionare gli ospedali, la sanità del territorio, l'emergenza è le urgenze del territorio e non si impiccino di appalti e di altri affari dei quali si occupino persone altamente specializzate".

" È inderogabile - ha spiegato Legnini- rendere più forte, autorevole ed efficiente l'istituzione regionale e tutte le società partecipate e le società pubbliche perché senza un'istituzione riformata e rinnovata, qualunque proposta rischia di infrangersi. Lo faremo partendo dalla sanità". (ANSA).