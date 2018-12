A24-A25, SdP 'pedaggi fermi fino a 28/2'

(ANSA) - L'AQUILA, 31 DIC - Strada dei Parchi, concessionaria delle autostrade A24 e A25, blocca di propria iniziativa l'aumento dei pedaggi, di circa il 19%, che sarebbe scattato oggi a mezzanotte. La società ha deciso di sospendere i rincari dei pedaggi approvati dal Governo a fine 2017 e quelli previsti dalla Convenzione vigente per il 2019. "La decisione responsabilmente assunta, in fiduciosa attesa che il Governo trovi un'adeguata soluzione normativa", scatta oggi alla mezzanotte ed è valida fino al 28 febbraio 2019. La società ritiene "che sia necessario avviare già dal prossimo 7 gennaio un tavolo con il ministero e l'Anas che consenta di risolvere il problema in termini ragionevoli". Strada dei Parchi è fiduciosa "che il ministero la possa mettere al più presto nella possibilità di sottoscrivere il nuovo 'Piano economico e finanziario', in modo da risolvere in via definitiva la questione degli adeguamenti tariffari, che auspica siano oltremodo contenuti".