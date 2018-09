Folla a torneo Vas, Paganica Rugby 2/o

(ANSA) - L'AQUILA, 16 SET - Grande partecipazione al primo Torneo V.A.S., Volontari Abruzzesi Sangue, presso gli impianti sportivi "Enrico Iovenitti" nella frazione aquilana di Paganica.

In tanti hanno assistito al Triangolare che si è concluso con la vittoria dell'Unione Rugby Capitolina, con il secondo posto dei padroni di casa del Paganica e il terzo dell'Avezzano. "Una giornata meravigliosa - commenta il presidente del Paganica Rugby Antonio Rotellini - Ringraziamo di cuore le squadre che hanno partecipato e il pubblico intervenuto numeroso. È stato un bel modo di iniziare questa stagione sportiva che per la nostra società rappresenta una tappa molto importante. Nel 2019 festeggeremo i cinquant'anni di attività. Per quanto riguarda il Torneo V.A.S. diamo a tutti appuntamento all'anno prossimo per la seconda edizione".