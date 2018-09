Assalti a bar Lanciano, 5/o in 20 giorni

(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 14 SET - Quinto assalto notturno in venti giorni ai bar-tabaccheria di Lanciano. Mentre in città era in corso la tradizionale apertura delle 'Feste di Settembre', intorno all'1.45 quattro persone, una delle quali faceva da palo, usando l'ormai consueta tecnica, hanno sfondato con una mazzetta in ferro la vetrina blindata di un bar in via per Treglio. Una volta divelta la finestra in tre, incappucciati, sono entrati nel locale e hanno portato via stecche di sigarette e una macchinetta cambia soldi delle slot machine. Al momento del furto è scattato l'allarme. Le telecamere interne ed esterne hanno registrato l'arrivo e la precipitosa fuga di un'auto, probabilmente la stessa utilizzata in colpi precedenti. Indagano i carabinieri di Lanciano, coordinati dal capitano Vincenzo Orlando. Il bottino, ancora da quantificare, ammonterebbe a migliaia di euro.