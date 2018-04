Esperti a Pescara, dal 25 maggio sarà 'tsunami' Privacy

(ANSA) - PESCARA, 19 APR - Un vero e proprio "tsunami" per il trattamento dei dati dati personali a partire dal 25 maggio quando diventerà pienamente operativo il Regolamento europeo sulla privacy. Lo ha detto il docente di It Governance e Cyber Security dell'Università d'Annunzio Chieti Pescara, Antonio Teti, nel corso di un workshop su 'Privacy Security: lineamenti generali del Gdpr', organizzato a Pescara con il patrocinio della Provincia.



"Serve una struttura ad hoc impiegata a tempo pieno nella pubblica amministrazione e nelle aziende - ha detto Teti - per gestire tutta l'attività richiesta dal regolamento europeo. L'impatto sarà anche per operazioni di routine per una organizzazione come ad esempio la sostituzione di un fornitore di beni o servizi". Uno tsunami che non riguarderà solo la Pa ma coinvolgerà l'intera società civile, come anche le associazioni culturali e no profit, insomma tutte quelle che trattano dati personali di soci e affiliati. "Entro il 25 maggio - ha aggiunto l'esperto - bisognerà nominare obbligatoriamente un Data protection officer (Dpo), figura strategica che dovrà garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati posseduti e fungerà da anello di congiunzione tra organizzazione e Garante". Le aziende dovranno rafforzare le misure di sicurezza sia nel trattamento dei dati che nella gestione degli incidenti, ha sottolineato l'esperto. All'incontro, hanno partecipato tra gli altri, il direttore di Cisia progetti, Claudio Boffa, il primo dirigente della Polizia Postale Abruzzo, Pasquale Sorgonà, il funzionario del Garante della Privacy, Filiberto Brozzetti. Portando i saluti, il presidente della Provincia di Pescara, Antonio Di Marco, ha messo in evidenza la necessità del supporto delle Prefetture in questa nuova era che si sta aprendo per il trattamento dei dati.