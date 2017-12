Colleghi a Casini, ritira dimissioni

(ANSA) - L'AQUILA, 24 DIC - Solidarietà al sindaco di Sulmona (L'Aquila) Annamaria Casini, che si è dimessa dopo la decisione del Governo di localizzare in città la centrale di compressione del metanodotto Snam, arriva dai primi cittadini de L'Aquila Pierluigi Biondi, di Avezzano Gabriele De Angelis e di Castel di Sangro Angelo Caruso, che è anche presidente della Provincia de L'Aquila. In una nota congiunta esprimono "forte vicinanza al sindaco e ai cittadini di Sulmona per la scellerata scelta del Governo che penalizza un intero territorio. Chiediamo ad Annamaria Casini di ritirare le dimissioni, perché le battaglie vanno combattute nel pieno del mandato istituzionale che i cittadini ci hanno conferito: noi saremo al suo fianco. Faremo sentire con forza le sue e le nostre ragioni. Un Esecutivo che a fine legislatura compie un atto del genere dimostra la volontà di escludere chi vive i territori dalle scelte strategiche per il futuro, costringendo i rappresentanti degli enti locali a gesti eclatanti. Tutto ciò è inaccettabile".