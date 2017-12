Gasdotto Snam:Psi,sindaco Sulmona piuttosto guidi task force

(ANSA) - L'AQUILA, 24 DIC - "Le dimissioni del sindaco, per quanto apprezzabili sotto il profilo emotivo, non hanno alcuna utilità neanche sotto il profilo dimostrativo. Tutti sanno che ha 30 giorni di tempo per ritirarle e che sicuramente in quel termine saranno ritirate perché lasciare questa città a una gestione commissariale, in questo momento, sarebbe una follia".

Lo dichiara in una nota il segretario nazionale del Psi, Massimo Carugno. "Il parere del Psi peligno è che il sindaco di Sulmona debba subito ritirare le dimissioni e, raccogliendo anche l'appello di alcuni sindaci del comprensorio, tra cui quello delle due autorevoli sue colleghe, si metta alla guida di una task-force politico amministrativa che, di concerto con gli organi regionali e con chi può vantare fattivi canali di collaborazione con rappresentanze parlamentari o di governo, metta in piedi tutto quello che serve per scongiurare il progetto dei 'mercanti del gas' e restituire a questo territorio la sua dignità. Il tempo è pochissimo e non può essere sprecato neanche un istante". (ANSA).