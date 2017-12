Gasdotto Snam: sindaco Pratola, dimissioni penalizzano lotta

(ANSA) - PRATOLA PELIGNA (L'AQUILA), 24 DIC - "Comprendo lo stato d'animo del sindaco di Sulmona, ma la invito a rivedere la decisione di dimettersi annunciata in un momento di comprensibile sconforto". A parlare è Antonella Di Nino, sindaco di Pratola Peligna (L'Aquila), a una decina di chilometri da Sulmona il cui primo cittadino, Annamaria Casini, ieri ha annunciato le dimissioni contro la decisione del Governo di localizzare nel capoluogo peligno la centrale di compressione del metanodotto Snam. Di Nino invita la collega a ritirare le dimissioni "che penalizzano e indeboliscono la contrapposizione a scelte così dannose".

"I sindaci hanno subìto una scelta dagli effetti gravissimi per il territorio, ma la battaglia si combatte sul fronte unitariamente, sull'esempio di ciò che è stato fatto non meno di ventiquattro ore fa per il Tribunale. Mettiamo da parte la litania sulle responsabilità di questo o quell'altro governo nazionale e regionale e sul ruolo dei partiti o dei contenitori civici, perché nessuno è esente da responsabilità, e affrontiamo con coraggio questa sfida difficile congiuntamente".

"Ho inviato una lettera a tutti i sindaci del territorio - conclude Di Nino - per valutare la fattibilità di ricorrere al Tar contro la scelta del governo, ma ho subito dato la mia disponibilità all'incontro, annunciato qualche ora dopo dal sindaco di Sulmona per il 27 dicembre, per una strategia condivisa. La invito pertanto a dare seguito a questa iniziativa, ritirando le dimissioni che penalizzano e indeboliscono la contrapposizione a scelte così dannose. La battaglia si fa sul campo, convintamente, senza se e senza ma".

