Venezia: Mose ferma acqua alta in città, marea oltre 130 cm

Il sollevamento delle dighe del Mose ha protetto stasera Venezia dalla prima acqua alta molto sostenuta della stagione. Una marea che anche per effetto del vento, ha raggiunto, misure di colmo differenti nei vari punti dei mareografi: dai 123 cm alla piattaforma del Cnr, ai 133 di Malamocco, ai 139 cm registrati alla diga del Lido, qui per l'effetto dell'insaccamento della massa d''acqua causato dallo scirocco. Alla Punta della Salute, in città, la misura della marea si è fermata a 83 cm, con un differenziale di mezzo metro rispetto al livello del mare oltre le dighe.

La situazione è migliorata quando il vento di scirocco, che ha raggiunto raffiche di 65-70 km orari, è ruotato da ovest. Gli esperti del centro maree del Comune hanno evidenziato come il fenomeno sia stato influenzato dal forte contributo meteo dovuto al maltempo (per alcune ore rimasto sopra gli 80 centimetri).