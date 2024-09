Operaio morto a Gressoney, indagine per omicidio colposo

La procura di Aosta ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, per ora senza indagati, sull'incidente sul lavoro nel quale ha perso la vita Stefano Rabaglio, di 51 anni, residente a Issime, assessore comunale e dipendente della Monte Rosa Ski.

L'uomo stava facendo dei lavori di manutenzione sull'impianto della funivia Stafal-Sant'Anna a Gressoney-La-Trinité quando, per cause ancora da chiarire, è rimasto schiacciato dal carrello della manutenzione. Gli accertamenti dello Spresal e dei carabinieri dovranno chiarire cosa sia successo. Dai primi riscontri, sembra che, mentre Rabaglio stava lavorando, la funivia, che avrebbe dovuto muoversi verso monte si sia invece mossa verso valle. Ora sarà l'inchiesta a dover chiarire se si è trattato di un malfunzionamento dell'impianto oppure se ci sono state delle manovre errate.

Rabaglio, sposato con tre figli, dal 2022 era assessore a Issime e molto impegnato nella vita del paese.



