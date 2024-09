Ugl, "il cordoglio non basta"

"Si tratta dell'ennesima tragedia, il cordoglio non basta. Perdere la vita esercitando la propria professione non è accettabile. Riteniamo debbano essere incrementati i controlli applicando sanzioni severe per i trasgressori. È altresì fondamentale puntare sulla formazione per rafforzare la cultura della sicurezza e la prevenzione al fine di evitare ulteriori tragedie". E' quanto dichiarano, in una nota, Paolo Capone, segretario generale Ugl, e Massimiliano Rossato, Segretario regionale di Ugl Valle d'Aosta, in merito all'incidente avvenuto a Gressoney-La-Trinité nel quale ha perso la vita un operaio di 51 anni che stava facendo manutenzione sulla funivia Stafal-Sant'Anna.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA