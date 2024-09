Cgil, "è inaccettabile morire di lavoro"

"Dall'inizio del 2024 questa, purtroppo, è la quarta morte sul lavoro in Valle d'Aosta. Al momento non sappiamo con esattezza come si siano svolte le dinamiche dell'incidente e aspettiamo la conclusione delle indagini da parte degli organi preposti per avere un quadro più chiaro. È un dispiacere infinito contare l'ennesima vittima sul lavoro, perché continuiamo a sostenere come di lavoro si viva e non sia accettabile che invece si muoia". E' quanto si legge in una nota di Cgil e Filt Cgil VdA in merito alla morte di un operaio della Monterosa spa mentre effettuava la manutenzione di un impianto a Gtressoney-La-Trinité. Inoltre il sindacato evidenzia come "questo tipo di lavoro non sia stato classificato nelle attività usuranti, pur avendo una certa incidenza di pericolosità ".

