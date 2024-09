Incidenti sul lavoro, operaio morto a Gressoney-La-Trinité

Un operaio della Monterosa spa è morto a causa di un incidente sul lavoro a Gressoney-La-Trinité. La vittima - Stefano Rabaglio, di 51 anni, residente a Issime, assessore comunale - stava facendo manutenzione sulla funivia Stafal-Sant'Anna. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenuti il 118, il Soccorso alpino valdostano e le forze dell'ordine.

Stefano Rabaglio, dipendente della Monterosa, stava facendo alcuni lavori di manutenzione sui cavi portanti della funivia Stafal-Sant'Anna quando, per cause ancora da chiarire, è rimasto schiacciato dal carrello della manutenzione e dal distanziatore della funivia. L'amministratore delegato della Monterosa, Giorgio Munari, ha detto: ‘’Si sta ancora cercando di capire cosa sia accaduto. È rimasto schiacciato, ma per quale motivo non lo sappiamo. Ci sono ancora le verifiche in corso. Lui stava facendo dei lavori di manutenzione di routine, era legato. Ovviamente era lì con altri dipendenti, non si lavora mai dai soli. L’allarme è stato dato subito. Siamo sconvolti, perché noi come azienda investiamo tantissimo nella sicurezza eppure quando succedono queste cose ti interroghi e ti chiedi cosa potevi fare di più’.Sul posto è giunto l'elicottero e sono stati verricellati sui cavi due tecnici del Soccorso alpino valdostano e il medico del 118. Per l'operaio non c'era più nulla da fare.



