Europee, Pays d'Aoste souverain propone Laurent Viérin

Il movimento indipendentista Pays d'Aoste souverain (Pas) "propone ai valdostani e ai movimenti autonomisti, come candidato alle prossime elezioni europee il signor Laurent Viérin, fervente difensore dell'identità valdostana e dell'autodeterminazione dei popoli, promotore dei legami tra i popoli dei paesi attorno al Monte Bianco". Così in una nota Christian Sarteur, segretario politico di Pas.

La proposta di candidare l'ex presidente della Regione avviene "con una finalità unitaria e un sentimento comunitario di ricostituzione di uno spirito storico di autogoverno", considerata "la necessità di essere presenti a questo appuntamento elettorale per difendere e vedere rappresentati i nostri diritti di minoranza linguistica riconosciuta dalla Costituzione".



