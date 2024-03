Europee, la proposta di candidare Laurent Viérin sorprende l'Uv

"Non commento non avendo avuto notizie dirette dai movimenti interessati ma avendo solo letto - con sorpresa - il comunicato. Lo commenterò dopo che mi sarò confrontata anche con loro". Così Cristina Machet, presidente dell'Union valdôtaine, dopo la proposta di candidatura di Laurent Viérin alle prossime elezioni europee avanzata da Pays d'Aoste souverain.

Dopo il 'grido d'allarme' del 26 febbraio scorso riguardo alla difficoltà per la Valle d'Aosta di eleggere un proprio europarlamentare visti i 50 mila voti necessari, Machet aveva ricevuto dal Comité fédéral il mandato di riunire la commissione politica per incontrare e dialogare con tutti i partiti e i movimenti regionali. Le consultazioni non sono ancora iniziate - è previsto che prendano il via dalla prossima settimana - perché l'Uv voleva prima trovare l'accordo sul documento che indica il percorso verso il congresso che sancirà la 'réunion'.

Compromesso che è stato trovato giovedì scorso, anche con il sì della componente di Orgueil valdôtain - a cui Laurent Viérin fa riferimento - all'interno della Commissione speciale dei dieci (cinque unionisti e cinque fra Alliance valdôtaine e Orgueil). Il documento lunedì prossimo arriverà al Comité fédéral dell'Uv, prima di passare al vaglio del Conseil fédéral.

Quindi sono previsti due congressi: il primo avrà il compito di attuare alcune modifiche per includere i non iscritti, mentre il secondo - atteso prima del 18 maggio prossimo - dovrà sancire la riunificazione in casa Uv.



