Conte, M5s non è junior partner di nessuno

"Noi ci siamo definiti progressisti indipendenti, vuol dire avere una visione diversa da quella destra e lavorare per costruire una alternativa di governo".

"Non saremo mai il cespuglio o lo junior partner di nessuno", facciamo "le nostre battaglie" e "non siamo per fare alleanze strutturali con il Pd perché snaturerebbe le nostre battaglie.

Siamo per confrontarci e poi a tempo debito se ci sono i presupposti per una alternativa di governo solida". Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte ad Atreju. A chi gli ha chiesto se Elly Schlein lo ha capito risponde: "E' una domanda che dovrebbe fare a lei".



