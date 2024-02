Autostrada in tilt, Testolin "nuova tempesta perfetta"

"Ci aspettavamo un weekend meno impattante dal punto di vista del traffico, invece si è verificata una nuova tempesta perfetta. Si sono create code molto importanti sia sull'autostrada sia sulla statale, con maggiori criticità a Pont-Saint-Martin". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, facendo riferimento alle code verificatesi ieri tra la Valle d'Aosta e il Piemonte.

"Abbiamo scritto due lettere in una settimana al concessionario Ativa e al Ministero, assumendo una posizione forte sulla problematica che ha conseguenze dal punto di vista socio-economico. Il Ministero di ha detto che sta lavorando con Ativa ma al momento la vicenda non è risolta. Le nostre difficoltà sono nel cercare di trasmettere possibili soluzioni tecniche in quanto non siamo presenti su quei tavoli" ha aggiunto Testolin.



