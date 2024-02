"Scriverò alla premier Meloni. Con lei nei giorni scorsi abbiamo parlato proprio del nodo trasporti e adesso la situazione è insostenibile". Lo ha detto ai microfoni della Tgr Valle d'Aosta il presidente della Regione, Renzo Testolin, in merito alle lunghe code formatesi anche nello scorso fine settimana, che hanno paralizzato il traffico in uscita dalla regione alpina e che sono provocate da cantieri in Canavese.



