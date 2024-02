Autostrada in tilt: Rixi 'problemi causati da Ativa'

"I problemi sull'autostrada A5 sono causati esclusivamente dall'operato della società concessionaria Ativa. A causa di interventi effettuati in modo arbitrario dal gestore, a oggi la circolazione risulta compromessa in corrispondenza del viadotto Chiusella, sulla pista di svincolo di interscambio di Pavone in direzione Torino, e sull'intersezione con la A4 nei pressi del viadotto Camolesa".

Lo dice in una nota il deputato e viceministro alle Infrastrutture e trasporti Edoardo Rixi.

"Per superare i gravi problemi agli utenti il Mit - prosegue Rixi - ha chiesto al concessionario di individuare entro le prossime 48 ore le soluzioni subito attuabili - tra cui l'apertura temporanea della carreggiata ora chiusa - per assicurare, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, maggiore fluidità al traffico.

Contestualmente il Mit ha richiesto alla prefettura di Torino di convocare nella giornata di domani, 6 febbraio, una nuova riunione del Comitato operativo sulla viabilità".



