Autostrada in tilt, Vda lamenta "poca sensibilità Ministero"

"C'è stata poca sensibilità da parte del Ministero verso le nostre istanze. La soluzione del problema potrebbe essere più semplice di quanto si pensi. La nostra possibilità di incidere è marginale, l'unica cosa che possiamo fare è aumentare la pressione sugli organi decisori". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, facendo il punto sulle criticità legate alle code che nel fine settimana si formano, in entrata e in uscita della regione alpina, a causa di cantieri nella zona del Canavese.

Oggi sono previste riunioni del Comitato operativo per la viabilità e, successivamente, della Giunta assieme alle associazioni di categoria. "Tutto ciò accade - ha aggiunto l'assessore regionale ai trasporti, Luigi Bertschy - nel momento in cui anche la ferrovia è ferma a causa dei lavori di elettrificazione della linea. Il tema è complesso, in certi orari non riusciamo a fare muovere le persone. E si tratta di un'arteria internazionale. I disagi hanno pesanti riflessi anche in Piemonte".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA