Bertschy, "periodo delicato e complesso per i trasporti"

"Il settore dei trasporti sta vivendo un periodo delicato e complesso che porterà a significativi cambiamenti. Le iniziative portate avanti in questi mesi sono volte ad incentivare la continuità dell'utilizzo del mezzo pubblico garantendo, durante l'interruzione della linea ferroviaria, prestazioni similari attraverso l'attivazione di un servizio sostitutivo su gomma".

Lo ha detto il vice presidente della Regione e assessore regionale a Sviluppo Economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, Luigi Bertschy, durante la conferenza stampa di fine anno.

"Per il Trasporto pubblico locale - ha aggiunto - si sta concludendo il passaggio a un sistema di bigliettazione innovativo e rispondente ai nuovi bisogni dell'utenza: risultato che non può prescindere da un corretto e proficuo coinvolgimento dei cittadini, nei confronti dei quali è stata avviata una robusta azione comunicativa con l'amministrazione che auspico ci permetta di dialogare e costruire insieme il sistema dei trasporti valdostano del futuro".



