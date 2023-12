Guichardaz, "impegno della scuola per l'inclusività dei più fragili"

"Il nostro sistema scolastico è peculiare ed è caratterizzato da una rete di scuole diffuse sul territorio e da un impegno per l'inclusività dei più fragili, con un aumento significativo delle risorse destinate agli operatori di sostegno. Gli insegnanti rivestono un ruolo fondamentale nel percorso di apprendimento". Lo ha detto l'assessore regionale a Beni e attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali, Jean-Pierre Guichardaz, durante la conferenza stampa di fine anno.

"I beni e le attività culturali vanno in continuità con i temi, gli obiettivi e le attività affrontati e sviluppati nell'ultimo triennio. Proseguono importanti investimenti per il recupero, la valorizzazione e la restituzione del nostro patrimonio culturale alla collettività" ha aggiunto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA