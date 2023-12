Marzi, "prosegue la riorganizzazione della sanità valdostana"

"Il Piano regionale per la salute e il benessere sociale approvato dal Consiglio regionale e il nuovo Atto aziendale dell'Usl sono gli atti di rilievo che nel 2023 hanno fortemente caratterizzato il percorso di riorganizzazione complessiva e integrata della sanità regionale". Lo ha detto l'assessore regionale alla Sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi, durante la conferenza stampa di fine anno, aggiungendo: "Con la legge di assestamento il Consiglio regionale ha approvato lo stanziamento di 60 milioni di euro a totale copertura finanziaria del nuovo Ospedale regionale, che vedrà l'avvio con i lavori delle nuove centrali tecnologiche e dei primi scavi nell'area di nuova costruzione". Inoltre "il Consiglio ha stanziato 4,6 milioni di euro a favore degli enti locali per adeguare le strutture socio-assistenziali presenti sul territorio" e "insieme all'Usl si è data attenzione all'attrattività del servizio sanitario e alla valorizzazione delle esperienze professionali, potenziando le procedure concorsuali e le collaborazioni con le Università per implementare il personale specialistico".



