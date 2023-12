Sapinet, "attenzione a riduzione rischi idrogeologici"

"Un importante ambito di azione è rappresentato dalla realizzazione di interventi volti alla riduzione dei rischi idrogeologici, sia sulle aste torrentizie sia per i dissesti e le frane e per la riduzione degli effetti dei cambiamenti climatici in particolare sulle disponibilità di risorse idriche. La tutela della biodiversità, la funzionalità dei servizi eco sistemici e la fruizione sostenibile del territorio sono obiettivi strategici portati avanti nel 2023". Lo ha detto l'assessore regionale a Opere pubbliche, territorio e ambiente, Davide Sapinet, intervenendo alla conferenza stampa di fine anno.

L'assessore ha poi aggiunto: "Di particolare rilievo sono stati l'ampliamento del Parco naturale del Mont Avic e la messa a regime delle attività del Museo regionale di scienze naturali Efisio Noussan di Saint-Pierre che ad un anno dall'apertura può vantare 40 mila ingressi".



