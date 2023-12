Ampliamento Parini, "obiettivo inizio lavori a settembre 2024"

"Il progetto esecutivo della fase 3, per l'ospedale acuti e hospital street, potrebbe essere licenziato entro gennaio 2024. Questo significa che subito dopo possono iniziare le procedure di gara, oggettivamente fra settembre e fine anno 2024 i lavori potrebbero essere avviati".

Lo dice Fabio Fabiani, presidente della Siv, società che si occupa dell'ampliamento a Est dell'ospedale Umberto Parini di Aosta. Il cantiere sarà attivo tre anni, 24 ore su 24.

Fabiani e il rup Alessandro De Checchi hanno presentato al Consiglio comunale di Aosta il progetto del nuovo ospedale. La fase tre vedrà sorgere il nuovo corpo per acuti, dove ci saranno il pronto soccorso, i reparti di terapia intensiva e sub intensiva, oltre ai reparti di degenza. Inoltre, prevede la costruzione dell'hospital street, una sorta di cerniera fra la nuova struttura e il vecchio Mauriziano, dove ci saranno fra le altre cose gli studi medici.

Il progetto prevede 499 posti letto totali, di cui 407 ordinari, 47 diurni e 45 tecnici, oltre a 9 sale operatorie e 18 posti di Terapia intensiva, di cui 2 al Pronto soccorso. Saranno 112 le sale ambulatoriali e 959 posti auto suddivisi su tre parcheggi.

