Ampliamento Parini, centrodestra "gravi incertezze su tempi"

"Riteniamo assolutamente preoccupante e grave la totale assenza di certezze sui tempi di realizzazione del progetto di ampliamento dell'ospedale Parini e l'estrema genericità dei costi dei lavori emersa in tutta la sua evidenza nella seduta monotematica del consiglio comunale. Il tutto alla presenza dei tecnici della Société Infrastructures Valdôtaines, circostanza che evidentemente aumenta le nostre preoccupazioni per un intervento che impatterà grandemente e per diverso tempo sul tessuto urbano e sul tessuto economico-produttivo della città di Aosta". Lo scrivono, in una nota, le segreterie regionali di Lega Vda, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Noi Moderati in merito al progetto di ampliamento dell'ospedale Parini.

"Credevamo del tutto legittimo, allo stato attuale di progettazione, che ci venissero fornite risposte finalmente chiare e certe - proseguono - in ordine sia alle tempistiche di apertura e completamento dei cantieri utili alla realizzazione dell'opera sia ai suoi costi. Purtroppo siamo rimasti delusi, e come noi tutti i valdostani che su questo dossier attendono ormai da anni una cosa sola: certezze. Certezze sui tempi di realizzazione e certezze sui costi di realizzazione, che però non si intravedono ancora all'orizzonte".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA