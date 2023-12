Ampliamento Parini, "più rumore da strada che da cantiere"

"Abbiamo fatto rilevamenti fonometrici, l'attuale strada Statale 26 fa più rumore di quello che è previsto ci sia per il cantiere dell'ospedale. Ci ha sorpreso, abbiamo scoperto che tecnicamente i livelli di rumore non si sommano fra loro, si sente quello prevalente: si sentiranno le auto sulla statale ma non gli escavatori". Lo dice Fabio Fabiani, presidente della Siv, la società che si occupa dell'ampliamento dell'ospedale Parini, in merito alle preoccupazioni per il rumore espresse nel Consiglio comunale di Aosta durante la presentazione del progetto per il nosocomio.

Secondo Fabiani, l'unica modifica alla viabilità riguarderà la riduzione a una corsia unica, "solo per alcune fase di cantiere", di viale Ginevra e rispetto al traffico "superate le fasi di scavo rimangono quelle dei getti di calcestruzzo e come decine di cantieri dovranno prevedere per due o quattro ore una betoniera" su strada, per cui si dovrà chiedere il permesso alla polizia municipale.

Rispetto all'elisoccorso "le autorizzazioni sono ancora valide.

L'Arpa ha fatto presente che è uscita una legge nel 2017 che fornisce ulteriori vincoli" e sempre l'Arpa "ha limitato a un volo al giorno", dice Fabiani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA