Covid: Regione Valle d'Aosta, confermata zona rossa

"Sulla base dei dati relativi al contagio Covid-19 sul territorio regionale e a seguito del monitoraggio settimanale effettuato da parte della Cabina di regia istituita dal Ministero della Salute, per la Valle d'Aosta viene confermata la classificazione in zona rossa anche per la prossima settimana". Lo scrive in una nota la presidenza della Regione autonoma.

"Su tutto il territorio regionale dovranno essere dunque adottate le misure di contenimento del contagio previste nel DPCM 2 marzo 2021 e nel decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 del Consiglio dei Ministri". Lunedì prossimo il Presidente della Regione Erik Lavevaz - viene anticipato - firmerà una nuova ordinanza per la proroga delle misure disposte lo scorso 6 aprile. Tra queste il divieto di accesso alla regione anche per i proprietari di seconde case.