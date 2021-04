Scuola: Caveri, difficili riaperture per prossima settimana

La Valle d'Aosta, che sarà in zona rossa anche la prossima settimana, conferma le lezioni in presenza per le scuole dell'infanzia, primaria e per la prima classe delle medie e la didattica a distanza per le restanti classi. "Considerati i dati del contagio ancora elevati temo che sia molto difficile immaginare di modificare il quadro nazionale", spiega l'assessore regionale all'istruzione, Luciano Caveri. "Solidarizzo con quelli che domani saranno in piazza per chiedere la riapertura - aggiunge - ma ci sono vincoli giuridici e una situazione sanitaria grave che non ci consentono di fare altro, poi, per le settimane successive, verificheremo che margini ci sono".