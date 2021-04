Covid: Iss, classificazione rischio Vda sale a livello alto

(ANSA) - AOSTA, 09 APR - E' diventata 'alta' la classificazione complessiva di rischio della Valle d'Aosta in base al monitoraggio regionale del ministero della Salute e dell'Istituto superiore di sanità riferito alla settimana 29 marzo - 2 aprile. Nei sette giorni precedenti era 'moderata'.

Nella regione alpina la situazione epidemiologica per il contagio da Covid-19 resta compatibile con uno scenario di tipo 3 ('Situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa con rischi di tenuta del sistema sanitario nel medio periodo'). Uno scenario così complesso lo ha solo la Sardegna. Le due regioni sono inoltre le uniche dove è superiore al 50% la probabilità di arrivare all'utilizzo di tutti i posti letto attivabili sia in area medica (dove la soglia critica è al 40%) sia in terapia intensiva (soglia al 30%): si tratta di una proiezione a 30 giorni, mantenendo invariata la trasmissibilità del virus.

