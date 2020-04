Casa: via libera a bando affitti, erogazione in 30 giorni

La Giunta regionale ha approvato oggi il bando per il contributo affitti cui possono accedere i residenti in Valle d'Aosta da almeno 4 anni che hanno reddito Isee non superiore ai 12.500 euro. Tra le novità introdotte quest'anno vi è la liquidazione quadrimestrale anticipata entro 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione della prima domanda. Era questa una delle richieste con cui la seconda commissione consiliare 'Affari generali' aveva condizionato il proprio parere favorevole all'iniziativa. Le agevolazioni variano, a seconda del reddito e del canone di affitto, dagli 80 ai 250 euro.

Le domande possono essere presentate a partire da lunedì 4 maggio. (ANSA).