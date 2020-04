Coronavirus: attivata piattaforma per accesso aiuti famiglie

A partire dalle 12 di oggi sarà possibile presentare le domande per l'accesso alla misura Bonus a favore dei soggetti con figli a carico nell'ambito del sostegno alle famiglie per l'emergenza coronavirus in Valle d'Aosta. Lo ha comunicato l'assessorato all'inclusione sociale.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente in forma telematica registrandosi all'indirizzo https://misurecovid19.regione.vda.it della piattaforma telematica unica, il cui link è disponibile anche sul sito www.ohmyjob.it alla voce "#nessunosaràescluso - Misure Regionali".

Come spiegato in una nota, è sufficiente effettuare la registrazione una sola volta, in quanto la stessa sarà valida per presentare domanda a tutte le misure a cui gli utenti avranno diritto. Alla pagina www.ohmyjob.it, saranno inoltre disponibili le istruzioni e dei video tutorial per la compilazione delle domande on line al fine di agevolare gli utenti. Ad occuparsi dell'istruttoria e del pagamento sarà la struttura regionale Emergenza Covid-19. Per informazioni sui contenuti delle misure è possibile consultare il link www.ohmyjob.it oppure telefonare al numero 0165-275409.