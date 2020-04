Credito:approvato regolamento fondo rischi,5,5 mln a Confidi

(ANSA) - AOSTA, 30 APR - La Giunta regionale ha oggi approvato il regolamento del fondo rischi previsto dalla prima legge regionale di aiuti economici per l'emergenza coronavirus per favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese e dei professionisti valdostani.

Saranno pertanto erogati 5,5 milioni di euro ai Consorzi di garanzia fidi, Valfidi e Confidi Valle d'Aosta.

Sono finanziabili gli investimenti produttivi e infrastrutturali effettuati dopo l'entrata in vigore della legge, fabbisogni di capitale circolante, scorte e liquidità o riequilibrio finanziario per la rinegoziazione dei prestiti esistenti, estinzioni di linee di credito a breve e medio termine e adozione di piani di rientro dell'indebitamento.

"Vogliamo dare una prima risposta alle imprese ed ai professionisti che, dovendo affrontare la criticità del momento, si trovano nella necessità di ricorrere al credito, per ristrutturare il proprio debito a breve e allungarne la durata o per finanziare scorte o investimenti per la ripartenza", ha spiegato il presidente della Regione Renzo Testolin. (ANSA).