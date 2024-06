Per comunali Perugia dati tardano, verso un testa a testa

A due ore dall'inizio degli scrutini per le comunali di Perugia, i risultati ufficiali tardano ad affluire sul portale del ministero dell'Interno.

Appare comunque praticamente certo che ci sarà un testa a testa tra la candidata sindaca del centrodestra Margherita Scoccia e quella del centrosinistra Vittoria Ferdinandi.

Nella prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai, Ferdinandi è data in leggero vantaggio, al 49,8%, mentre Scoccia è al 47,3%. Segue Massimo Monni all'1,6%.

Un dato che ricalca l'exit poll di domenica notte, sempre di Opinio-Rai, che ha dato Ferdinandi tra il 49 e il 53% e Scoccia al 44-48%.

Un divario molto piccolo e con pochi voti che potrebbero fare la differenza tra l'elezione diretta al primo turno per quale ne servono la metà più uno e il ballottaggio.

Se la tendenza sarà confermata dai risultati reali, Perugia avrà la prima sindaca della sua storia. Che succederà ad Andrea Romizi, Forza Italia, che ha guidato il Comune per due mandati.





