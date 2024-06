Prima sindaca ufficialmente eletta in Umbria in questa tornata elettorale. E' Agnese Benedetti confermata a Vallo di Nera con il 97,74 per cento dei consensi. Secondo il portale Eligendo, Benedetti, con la lista Continuare per crescere, ha ottenuto 173 voti. Fulvio Carlo Maiorca, Forza nuova - Afp, ha avuto quattro voti, pari al 2,26 per cento.

