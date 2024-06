In Umbria Squarta di FdI verso l'elezione all'Europarlamento

Manca ancora l'ufficialità, legata ai voti su Roma città, ma Marco Squarta, esponente umbro di Fratelli d'Italia, sembra avviato all'elezione diretta in Parlamento europeo. E' quanto risulta all'ANSA.

Quando lo scrutinio non è stato ancora completato, Squarta, presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, ha ottenuto 23.959 preferenze nel Lazio, 19.013 in Umbria, 6.295 nelle Marche e 1.507 in Toscana. Un totale già di oltre 29 mila 215 voti che lo proiettano verso il Parlamento europeo.



