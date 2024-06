Europarlamentare uscente del Pd, l'umbra Camilla Laureti va verso la conferma. Anche se per la proclamazione degli eletti è ancora attesa per i risultati ufficiali.

Laureti ha ottenuto finora 44 mila 212 preferenze: 15.567 in Umbria, 16.170 nel Lazio, 10.007 in Toscana e 2.468 nelle Marche.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA