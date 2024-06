Prisco, ottimo risultato di FdI in Italia e in Umbria

Parla di "ottimo risultato" di Fratelli d'Italia nel Paese e in Umbria per le europee, Emanuele Prisco, sottosegretario all'Interno e coordinatore regionale del partito. "E' la conferma che l'elettorato sta riconoscendo la validità e l'efficacia del Governo guidato da Giorgia Meloni" afferma parlando con l'ANSA.

Per Prisco Fratelli d'Italia "trascina il centrodestra che ottiene un risultato importante per l'Esecutivo".

Il coordinatore ribadisce quindi il giudizio positivo sull'Umbria. "Abbiamo ottenuto un ottimo risultato - aggiunge - e se i dati lo confermeranno avremo Marco Squarta eletto al parlamento europeo. Considerando anche i voti che ha preso fuori dall'Umbria è un riconoscimento al lavoro fatto in questi anni della nostra classe dirigente che ringrazio".



