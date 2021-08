Leggero calo attualmente positivi al Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 11 AGO - Dopo giorni di crescita praticamente costante diminuiscono, seppure di poco, gli attualmente positivi al Covid in Umbria. Sono infatti 2.122 all'11 agosto, sette in meno del giorno precedente in base ai dati aggiornati dalla Regione.

Invariata la situazione negli ospedali, con 31 ricoverati, uno dei quali in terapia intensiva.

Nell'ultimo giorno stati accertati 139 nuovi positivi, 145 guariti e un nuovo morto.

Sono stati analizzati 2.261 tamponi e 3.320 test antigenici, con un tasso di positività sul totale del 2,49 per cento (era 1,9 il giorno precedente ma il 3,87 per cento lo stesso giorno della scorsa settimana). (ANSA).