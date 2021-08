In Umbria più di 500 mila con ciclo vaccinazione completato

(ANSA) - PERUGIA, 11 AGO - Sono ora più di 500 mila coloro che in Umbria hanno completato la vaccinazione contro il Covid.

In base al sito della Regione aggiornato all'11 agosto sono infatti 500.917 (3.292 quelli che hanno terminato il ciclo nell'ultimo giorno), il 64,98 per cento del totale.

Sono invece 595.241 i vaccinati con la prima dose, 4.073 l'hanno ricevuta martedì, il 77,18 per cento dei residenti in Umbria. In 124.256 sono invece prenotati per la vaccinazione.

(ANSA).