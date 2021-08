Prosegue programma screening Covid per giovani a Marsciano

(ANSA) - MARSCIANO (PERUGIA), 11 AGO - Proseguirà anche nel fine settimana di ferragosto a Marsciano lo screening per il Covid rivolto ai giovani e promosso dal Comune attraverso la Protezione civile. Sono stati oltre 150 i test antigenici rapidi gratuiti eseguiti nel centro storico il 6 e il 7 agosto, grazie alla disponibilità di medici volontari e alla collaborazione della Struttura commissariale regionale e del Dipartimento di Igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 1.

Grazie a questi test, ai quali hanno aderito soprattutto giovani tra 17 e 25 anni, sono state individuate anche alcune positività al Covid - sottolinea il Comune -permettendo "in modo tempestivo" l'attivazione del protocollo per il tracciamento.

La postazione mobile della Protezione civile sarà presente venerdì 13 agosto dalle 20 alle 21.30 in piazza della Vittoria e sabato 14 agosto dalle 20 alle 22 in piazza Karl Marx. Lo screening sarà rivolto alla fascia d'età che va da 12 a 40 anni.

Chi intende aderire è invitato dal Comune a prenotarsi, anche per evitare possibili attese, compilando il modulo di richiesta al link https://forms.gle/U2sAkShxZD2yhRKm9. È in ogni caso possibile eseguire il test anche presentandosi direttamente presso la postazione mobile, con un documento di identità in corso di validità e la tessera sanitaria. I minori dovranno essere accompagnati dai genitori. (ANSA).